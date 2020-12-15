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Супруга президента США угодила в сексистский скандал 

Свободная пресса 51 минуту назад
Супруга Байдена угодила в сексистский скандал
Фото: Reuters
Джилл Байден — жена избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена — попала в центр скандала. Колумнист The Wall Street Journal Джозеф Эпштейн написал о ней материал, где называл Madame First Lady (Мадам первая леди), Jill (Джил) и kiddo (детка). В своей статье он посоветовал Джилл Байден отказаться от степени доктора наук, так как этот статус может ввести в заблуждение жителей США.

«Один умный человек сказал, что доктором можно называть только того, кто принял роды», — заявил Эпштейн.

После этого за супругу политика заступились многие СМИ, которые посчитали подобные заявления оскорбительными. Эпштейна обвинили в сексизме и неуважительном отношении к супруге Джо Байдена.

«The Wall Street Journal должны стыдиться того, что публикуют подобное. Это отвратительные сексистские выпады. Если бы вы хотя бы немного уважали женщин, вы бы убрали эти заявления со страниц своего издания», — заявил пресс-секретарь избранного президента США Майкл ЛаРоса.

Такое же мнение и у коллеги Эпштейна по изданию Мелиссы Корн.
При этом редактор отдела мнений The Wall Street Journal Пол Гигот, наоборот, поддержал Джозефа Эпштейна. Он считает, что сторонники Байдена используют этот информационный повод для привлечения внимания.

«Что может быть лучше, чем использовать расу или пол для ответа на критику», — добавил Гигот.

Напомним, что Джилл Байден — известный педагог, доктор наук в области образования в Университете Делавэра. Она намерена продолжить свою работу и после избрания Байдена президентом страны.
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Комментарии 6
В мире , США , Мелисса Корн , Джозеф Байден , Wall Street Journal
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