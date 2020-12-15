Тихановская заявила, что Европа «оглядывается на Россию»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что европейские лидеры никак не могут помочь с ситуацией в стране. Она дала интервью американскому журналу The New Yorker, в котором рассказала о работе с Европой.
«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность — свою солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать», — поделилась Тихановская.
Политик отметила, что на данный момент работает над введением экономических санкций против Белоруссии, но процесс идет медленно.
По ее словам, стоило просить от европейских стран не только слов поддержки, но и конкретных действий. Тихановская считает, что «европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию».
В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда стали известны итоги президентских выборов, не утихают акции протеста оппозиционных сил, которые считают, что стране нужен новый лидер, а действующий глава государства Александр Лукашенко должен уйти в отставку. Светлана Тихановская, занявшая второе место по результатам голосования, выехала в Литву после оглашения официальных результатов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении политика уголовное дело о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в Белоруссии и России в межгосударственный розыск.
Ранее «Профиль» писал, что Тихановская в очередной раз заявила о желании встретиться с Владимиром Путиным.