Тихановская заявила, что Европа «оглядывается на Россию»

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность — свою солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать», — поделилась Тихановская.