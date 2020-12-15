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Москва

Стала известна реакция Трампа на итоги голосования выборщиков 

Lenta.ru 46 минут назад
Трамп отреагировал на итоги голосования выборщиков
Фото: Reuters
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп отказался признавать результаты выборов главы государства, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом стало известно телекомпании CNN.
По данным источника, Трамп не намерен признавать поражение даже после того, как члены коллегии выборщиков утвердили итоги голосования в стране. При этом, как отмечает CNN, в личных беседах со своими помощниками Трамп указывал на то, что не останется во главе американской администрации на второй срок, несмотря на предпринимаемые им попытки оспорить итоги выборов.
Однако сам Трамп еще публично не отреагировал на итоги голосования выборщиков. Пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Макинэни также не рассказала журналистам о реакции лидера страны.
Ранее избранный президент США Джозеф Байден заявил, что избирательный штаб Трампа предпринял «десятки и десятки попыток» оспорить результаты выборов в правовом поле. По его словам, эти попытки не увенчались успехом и фактически исчерпали себя.
Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов выборщиков. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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