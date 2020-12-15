В самолетах Boeing нашли множество дефектов

В ноябре компания Boenig остановила поставки модели 787 Dreamliner, что произошло впервые с начала ее продаж, за исключением нерабочего мая 2020 года. Причиной оказались множественные дефекты лайнеров, пишет The Wall Street Journal

Как утверждают источники издания, у самолетов появились проблемы с гладкостью поверхности углеродного-композитного фюзеляжа. Сначала речь шла только о хвостовой части, но позднее их начали находить повсюду. В начале декабря представитель компании признал необходимость дополнительных осмотров самолетов, но не объяснил, с чем это связано.

Неровности приводят к возникновению небольших зазоров между секциями, что, в свою очередь, снижает срок годности всей конструкции, так что борт требует более частого ремонта. Дефект связан с качеством сборки на заводах компании.

Между тем и инженеры Boeing , и специалисты Управления гражданской авиации (FAA) США уверяют, что на безопасности полетов дефекты не сказываются. Речь идет только об увеличении стоимости техобслуживания после передачи авиакомпаниям. У какого количества самолетов найдены указанные дефекты фюзеляжа, не уточняется.