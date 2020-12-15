Байден осудил нападки на итоги выборов

«Избирательный штаб Трампа предпринял десятки и десятки попыток оспорить результаты выборов в правовом поле. Все их претензии были выслушаны и признаны безосновательными. Их выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов», — подчеркнул демократ.