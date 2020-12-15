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Байден осудил нападки на итоги президентских выборов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Байден осудил нападки на итоги выборов
Фото: РИА Новости
Итоги голосования коллегии выборщиков следует уважать, поскольку они являются выражением воли народа, их нельзя подвергать нападкам, заявил избранный президент США Джозеф Байден.

«Снова в Америке одержали верх власть закона, наша конституция и воля народа», — подчеркнул политик, констатировав, что на выборах была рекордная явка, несмотря на пандемию нового коронавируса.

Он добавил, что итоги волеизъявления следует «уважать, а не подвергать нападкам», передает ТАСС.
Кроме того, Байден заявил, что попытки действующего американского лидера-республиканца Дональда Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом и фактически исчерпали себя.

«Избирательный штаб Трампа предпринял десятки и десятки попыток оспорить результаты выборов в правовом поле. Все их претензии были выслушаны и признаны безосновательными. Их выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов», — подчеркнул демократ.

Также Байден пообещал, прежде всего, заняться борьбой с пандемией и вакцинацией населения США.

«Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде», — перечислил он первоочередные задачи своей администрации.

Голосование выборщиков в понедельник подтвердило избрание Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам. Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.
Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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