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В Европарламенте не смогли перевести речь белорусского оппозиционера 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Белорусскую речь не поняли в Европарламенте
Фото: Wikipedia
В Европарламенте не смогли перевести речь белорусского оппозиционера и попросили его говорить на английском или русском языке. Такая ситуация произошла на торжественных слушаниях, посвященных награждению руководства протестного движения в Белоруссии премией Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, сообщает ТАСС.
Так, четыре представителя оппозиции говорили по-русски и только пятый, Алесь Беляцкий, начал говорить по-белорусски. Однако перевода его речи не последовало. Через минуту Беляцкого попросили прерваться, ссылаясь на технические проблемы, и три раза оппозиционер заново начинал свою речь. Перевести ее так и не сумели, из-за чего он был вынужден перейти на русский.

«Первый блин комом. Белорусская речь в Европарламенте пока не идет. Я тогда по-русски буду говорить», — сказал Беляцкий.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.
Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году. Она вручается людям, внесшим вклад в борьбу за права человека.
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В мире , Европа , Алесь Беляцкий , Андрей Сахаров , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель
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