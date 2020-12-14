В Нидерландах введут локдаун из-за коронавируса

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель — до 19 января.

«Нидерланды вынуждены уйти на изоляцию», — передает нидерландский телеканал NOS слова премьера, выступившего с обращением к голландцам, передает РИА «Новости»

По словам Рютте, режим всеобщей самоизоляции вступит в силу в ночь на 15 декабря и продлится не менее пяти недель — до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.

Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей. Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.