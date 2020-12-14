«Проиграла войну»: Тихановская попросила помощи у Германии 

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала от Германии помочь народу республики, который протестует против главы государства Александра Лукашенко. 14 декабря Тихановской провела в Берлине встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Вольфгангом Шойбле.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung,

политик попросила немецкий политиков поддерживать белорусов не только словом, но и делом. В частности, посредством усиления европейских санкций в отношении представителей белорусской власти.

Согласно информации с ее сайта, в ходе переговоров в бундестаге обсуждались возможные варианты давления на Лукашенко. Так, речь шла о точечных ограничительных мерах против компаний, которые поддерживают белорусского президента.

Более того, Тихановская попросила ФРГ поспособствовать международным расследования преступлений против человечности в Белоруссии, досудебные разбирательства уже стартовали в Польше Литве . В числе преступлений власти лидер белорусской оппозиции назвала умышленное распространение коронавируса в тюрьмах Белоруссии, пытки и избиение задержанных.

На встрече с Штайнмайером Тихановская выразила уверенность, что Лукашенко так или иначе покинет пост президента Белоруссии, но, по ее словам, необходимо сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. С президентом ФРГ она также обсудила участие ОБСЕ в организации переговоров о возможном проведении новых выборов в республике.

Разочарование оппозиции

Более подробно свое видение того, как ЕС должен действовать взаимодействовать с Белоруссией, Тихановская описала в интервью газете The New Yorker. По ее словам, европейские санкции против белорусских властей не работают, поскольку они введены против тех, кто уже был готов к ограничениям.

«Они отложили свои деньги и, в целом, были готовы к ограничениям. Но люди ниже — директора школ, в которых были сфальсифицированы результаты выборов, сотрудники МВД , которых мы смогли идентифицировать, начальники тюрем, директора больниц, увольняющие врачей за высказывания, — они никогда раньше не сталкивались с санкциями. Возможно, они делают все это из страха, что государство окажет давление на них или их семьи.

Но риск того, что они попадут в этот санкционный список и, скажем, не смогут совершить поход по магазинам в Польше или Литве, может уравновесить этот страх», — заявила Тихановская.

Однако в рамках этого же интервью лидер белорусской оппозиции призналась, что не считает, что Европа может что-то изменить в ситуации в Белоруссии. Она отметила, что европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию.

«Я вижу, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность — свою солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать. Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно», — подчеркнула Тихановская.

По ее мнению, нет супергероя, нет мирового лидера, который властвует над Лукашенко, а когда ему звонит канцлер ФРГ Ангела Меркель , он просто не берет трубку. Единственные, с кем президент Белоруссии соглашается вести диалог, — Россия и Китай, резюмировала Тихановская.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец , у Тихановской недостаточно политического опыта или она, возможно, не очень понимает европейскую политику.

«Европа с 1996 года вводила те или иные санкции в отношении Лукашенко, и это никак не повлияло на его уход из политики. Хотя всегда декларировалось, что ограничительные меры приведут к отставке президента. Это большое заблуждение, санкции, которые вводились в отношении Кубы, Ирана или Северной Кореи, были более жесткими, но они никак не повлияли на устойчивость политических режимов в этих государствах. Так что не стоит думать, что ограничительные меры поспособствуют уходу Лукашенко», — добавил эксперт.

Решение белорусского вопроса лежит исключительно внутри страны, а Тихановская не оказывает влияния на протесты в республике и не является их лидером, продолжил Болкунец.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что в Европе прекрасно понимают, что независимая Белоруссия может выживать лишь при огромной и системной поддержке России.

«Более того, у белорусов есть устоявшая формула политической власти: только тот, кто решает проблемы республики в Москве, имеет право на власть в стране. Лукашенко исправно их решал 20 с лишним лет и находился у власти, а когда он сам начал разламывать союзные отношения, то у него начались проблемы с электоратом и выборами», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Тут надо понимать, что на 1 января 2020 года общая сумма преференций, которые Белоруссия получила от России за 20 лет, составила $133 млрд, указал Суздальцев. «Кто в Европе даст такие деньги Минску? Тот же президент Франции Эммануэль Макрон или Меркель так никогда не поступят», — пояснил эксперт.

Провал протеста?

Демонстрации с требованием отставки Лукашенко проходят в Белоруссии с начала августа, летом они стали самыми массовыми выступлениями за всю историю независимости республики, а также встретилп серьезное сопротивление со стороны власти.

По словам той же Тихановской, не менее 30 тыс. человек были задержаны как минимум на сутки с начала демонстраций, на данный момент в демонстрациях участвует около 10-15% населения республики. С наступлением зимы народные волнения несколько растеряли свою массовость, но все равно продолжаются.

В августе у протестов был огромный потенциал, но белорусская оппозиция просто провалила свою работу по управлению демонстрациями, считает Дмитрий Болкунец, теперь она обвиняет Европу и Россию в своих провалах.

«Ждать помощи извне не стоит, когда на улицах стояло около полумиллиона человек, Тихановская и ее команда проиграли эту войну. Теперь протесты немного замедлятся, но, скорее всего, весной можно ожидать их продолжения. Основными причинами тут станут экономические проблемы и конституционная реформа, которую Лукашенко пытается навязать обществу через внедрение белорусского собрания. Он хочет всех перехитрить, возглавить собрание и еще на пять лет остаться царствовать, что может стать спусковым крючком для запуска демонстраций», — подчеркнул эксперт.