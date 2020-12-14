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Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков 

РИА Новости 53 минуты назад
Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что коллегию выборщиков, которая выбирает президента США, следует упразднить.

"Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. Но пока она (коллегия выборщиков — ред.) еще существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис", — написала Клинтон в Twitter.

Клинтон входила в число 29 выборщиков от Нью-Йорка, которые проголосовали в понедельник за Байдена и Харрис.
Байден вырвался вперед по голосам выборщиков
В 2016 году Клинтон обошла Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков от штатов и, соответственно, проиграла выборы президента.
Голосование коллегии выборщиков предписано Конституцией США. Выборщиков назначают, исходя из результатов всенародных выборов в каждом штате, причем победителю достаются все выборщики от штата (за исключением штатов Мэн и Небраска).
Выборщики голосуют в понедельник по итогам всенародного голосования 3 ноября. Ожидается победа Джо Байдена со счетом 306:232. Президент Дональд Трамп результаты выборов не признает и оспаривает их в судах ряда штатов, хотя ни один суд пока не встал на его сторону.
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В мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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