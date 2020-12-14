Глава ассоциации медработников Синева Рибейро сообщила, что Швеции грозит дефицит врачей на фоне массовых увольнений из-за переутомления и истощения. Об этом пишет Bloomberg

По ее словам, в стране также скоро возникнет дефицит не только больничных мест, но и персонала для ухода за пациентами. Так, сейчас работают гораздо меньше медиков, чем весной, во время первой волны пандемии коронавируса. При этом в Стокгольме уже занято 99 процентов реанимационных коек.

По всей стране наблюдается большое число случаев недомогания, а также признаки переутомления и случаи инфицирования COVID-19 среди медработников. «Когда ты, такой уставший, находишься на рабочем месте, возрастает риск совершить ошибку. А ошибки могут привести к гибели пациентов», — сказала Рибейро.

В ноябре агентство Bloomberg сообщило , что финансовые власти Швеции, отказавшейся вводить карантин из-за распространения коронавируса, фактически признали, что банковской системе страны не хватает денег в условиях пандемии. Прогнозы относительно роста ВВП пересматриваются в сторону понижения не только в Швеции, но и в других странах по всему миру.