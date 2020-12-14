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Москва

В Швеции массово уволились врачи 

Lenta.ru 1 час назад
Швеции грозит дефицит врачей
Фото: Reuters
Глава ассоциации медработников Синева Рибейро сообщила, что Швеции грозит дефицит врачей на фоне массовых увольнений из-за переутомления и истощения. Об этом пишет Bloomberg.
По ее словам, в стране также скоро возникнет дефицит не только больничных мест, но и персонала для ухода за пациентами. Так, сейчас работают гораздо меньше медиков, чем весной, во время первой волны пандемии коронавируса. При этом в Стокгольме уже занято 99 процентов реанимационных коек.
По всей стране наблюдается большое число случаев недомогания, а также признаки переутомления и случаи инфицирования COVID-19 среди медработников. «Когда ты, такой уставший, находишься на рабочем месте, возрастает риск совершить ошибку. А ошибки могут привести к гибели пациентов», — сказала Рибейро.
В ноябре агентство Bloomberg сообщило, что финансовые власти Швеции, отказавшейся вводить карантин из-за распространения коронавируса, фактически признали, что банковской системе страны не хватает денег в условиях пандемии. Прогнозы относительно роста ВВП пересматриваются в сторону понижения не только в Швеции, но и в других странах по всему миру.
Швеция стала одной из немногих стран (и единственной в Евросоюзе), не вводившей жестких ограничений из-за распространения коронавируса. Власти страны подчеркивали, что стремятся к выработке коллективного иммунитета у населения и не хотят допустить ущерба для экономики.
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В мире , ЕС , Bloomberg , Стокгольм , Швеция
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