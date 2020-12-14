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Эрдоган отреагировал на санкции США и ЕС против Турции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эрдоган отреагировал на санкции США и ЕС против Турции
Фото: Reuters
Санкционная риторика США и Европы в отношении Анкары расстроили власти Турции, однако никакие ограничения не заставят ее отказаться от зашиты своих прав, сказал президент Тайип Эрдоган.

«Печально, что в последнее время в США и Европе усилилась санкционная риторика в отношении нашей страны. Меры против Турции не остановят наши попытки защитить наши права», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Как заявил президент Турции, Анкара ожидает от ЕС «вместо санкций выполнения обещания по вступлению в союз, а от США — поддержки в борьбе с терроризмом в регионе».
В пятницу Конгресс США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил Турции санкциями за высказывания Эрдогана в адрес французских властей.
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Комментарии
В мире , Жан-Ив Ле Дриан , ЕС , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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