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США ввели санкции против турецких чиновников 

РИА Новости 50 минут назад
США ввели санкции против Турции за покупку С-400
Фото: РИА Новости
Вашингтон ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников, сообщил Минфин США.
Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, это решение связано с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов.
Он призвал Турцию "немедленно" разрешить в координации с США "проблему С-400".

"Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США, и мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее", — говорится в письменном заявлении чиновника.

Турция успешно испытала С-400 
Как отметил Помпео, введение санкций посылает "ясный сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA и не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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В мире , Исмаил Демир , Казначейство США
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