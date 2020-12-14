США ввели санкции против Турции за покупку С-400

Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, это решение связано с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов.

Он призвал Турцию "немедленно" разрешить в координации с США "проблему С-400".

"Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США, и мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее", — говорится в письменном заявлении чиновника.

Как отметил Помпео, введение санкций посылает "ясный сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA и не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России".

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.