Тихановская просит ЕС содействия для диалога с Россией

"Мы с самого начала говорили о переговорах, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров", — подчеркнула Тихановская.

При этом она добавила, что диалог должен вестись открыто, а не в кулуарах.

Представители Российской Федерации как ближайшие соседи Белоруссии, по ее мнению, "обязательно должны быть за столом переговоров точно так же, как Украина, Литва, Польша и все лидеры демократических стран". Вместе с тем Тихановская выразила сожаление в связи с отсутствием какого-либо взаимодействия с Москвой.

"Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению", — заметила она.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Белоруссии указала на необходимость оказания со стороны Европы помощи белорусской оппозиции, признав, что она самостоятельно не справится с существующими в республике проблемами.

"Нам нужна помощь как внутри Беларуси, чтобы поддержать людей, которые подвергаются постоянному прессингу со стороны режима, так и за пределами страны — я имею виду международное давление", — заключила она.

О ситуации в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко , получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются по сей день.

К настоящему времени ЕС ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.