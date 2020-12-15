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Москва

Тихановская просит Евросоюз оказать содействие в создании платформы для диалога с Россией 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Тихановская просит ЕС содействия для диалога с Россией
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит Европейский союз (ЕС) создать платформу для открытого диалога с Россией. Об этом она заявила в интервью медиакомпании "Deutsche Welle" (DW), опубликованном во вторник.

"Мы с самого начала говорили о переговорах, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров", — подчеркнула Тихановская.

При этом она добавила, что диалог должен вестись открыто, а не в кулуарах.
Представители Российской Федерации как ближайшие соседи Белоруссии, по ее мнению, "обязательно должны быть за столом переговоров точно так же, как Украина, Литва, Польша и все лидеры демократических стран". Вместе с тем Тихановская выразила сожаление в связи с отсутствием какого-либо взаимодействия с Москвой.

"Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению", — заметила она.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Белоруссии указала на необходимость оказания со стороны Европы помощи белорусской оппозиции, признав, что она самостоятельно не справится с существующими в республике проблемами.

"Нам нужна помощь как внутри Беларуси, чтобы поддержать людей, которые подвергаются постоянному прессингу со стороны режима, так и за пределами страны — я имею виду международное давление", — заключила она.

В понедельник Тихановскую принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 6 октября она встречалась в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

О ситуации в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются по сей день.
К настоящему времени ЕС ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.
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Комментарии
В мире , Санкции , Франк-Вальтер Штайнмайер , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , ЕС , ОБСЕ , Deutsche Welle , Литва , Минск , Москва , Польша
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