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Эрдоган ввел непрерывный комендантский час на новогодние праздники 

BFM.RU и ещё 2 1 час назад
Эрдоган ввел комендантский час на новогодние праздники
Фото: РИА Новости
Новогодние праздники в Турции пройдут при тотальном запрете каких-либо уличных мероприятий. По всей стране вводится непрерывный комендантский час. Об этом объявил президент Турции Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.
Круглосуточный комендантский час будет действовать с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. По словам Эрдогана, такая мера принимается для борьбы с новым коронавирусом. Турецкий лидер отметил, что в стране уже сейчас видны положительные результаты тех ограничений, которые были введены ранее.
РИА Новости напоминает, что сейчас в Турции комендантский час действует с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. В стране приостановили работу рестораны и кафе (кроме обслуживания на вынос), бани, сауны, бассейны и спортзалы. В торговых центрах ограничили число покупателей.
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В мире , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Турция
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