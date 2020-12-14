Эрдоган ввел комендантский час на новогодние праздники

Новогодние праздники в Турции пройдут при тотальном запрете каких-либо уличных мероприятий. По всей стране вводится непрерывный комендантский час. Об этом объявил президент Турции Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.
Круглосуточный комендантский час будет действовать с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. По словам Эрдогана, такая мера принимается для борьбы с новым коронавирусом. Турецкий лидер отметил, что в стране уже сейчас видны положительные результаты тех ограничений, которые были введены ранее.
РИА Новости напоминает, что сейчас в Турции комендантский час действует с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. В стране приостановили работу рестораны и кафе (кроме обслуживания на вынос), бани, сауны, бассейны и спортзалы. В торговых центрах ограничили число покупателей.