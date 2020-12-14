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Демократ Джо Байден по голосам выборщиков обошел президента Дональда Трампа — 82 против 56 после завершения голосования в 16 штатах, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию сайте Washington Post.

Голоса за Байдена отдали Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Вермонт, Виргиния.

За Трампа проголосовали Арканзас, Индиана, Айова, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси.

Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.

По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.