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CNN: Трамп поднял вопрос отставки генпрокурора США 

Газета.Ru 2 часа назад
CNN: Трамп поднял вопрос отставки генпрокурора США
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп поднял вопрос отставки генпрокурора США Уильяма Барра в ходе встречи с советниками в Белом доме в пятницу, 11 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как рассказал телеканалу источник, пока неясно, решит ли американский лидер уволить Барра перед истечением срока своих президентских полномочий. Но при этом глава государства серьезно настроен сделать это, о чем заявил на встрече с должностными лицами, указал источник.
По его словам, Трамп был в ярости на встрече с советниками из-за того, что генпрокурор старался, чтобы федеральное расследование по налогам сына демократа Джо Байдена Хантера Байдена не стало достоянием общественности до президентских выборов, прошедших в ноябре.
Отмечается, что действующий глава Белого дома был также расстроен в связи с информацией о том, что Барр рассматривает уход из администрации до 20 января 2021 года.
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В мире , Джозеф Байден , Уильям Барр , Дональд Трамп , CNN
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