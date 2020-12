PornHub удалил большую часть порно 

Порносайт PornHub, обвиненный в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними, удалил большую часть видео. Как сообщает The Verge, с порносайта пропали ролики, загруженные пользователями, которые не прошли верификацию.

По данным издания, вечером в субботу на PornHub было загружено 13,5 миллиона видео. К утру понедельника их число сократилось до 4,7 миллиона. С порносайта было удалено 8,8 миллиона видео.

Поводом для проверки стала статья американского колумниста Николаса Кристофа (Nicholas Kristof) в The New York Times . В материале под названием «Дети PornHub» (The Children of PornHub) журналист рассказал истории людей, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт. Кристоф возмутился тем, что поисковые системы, банки и компании, выпускающие кредитные карты, поддерживают сайт, который монетизирует сексуальное насилие над детьми или женщинами без сознания. По словам журналиста, проблему усугубляет возможность свободной загрузки роликов на PornHub. Вскоре после публикации расследования порносайт отключил возможность свободной загрузки, запретил скачивать видео и объявил о решении усовершенствовать систему модерации.