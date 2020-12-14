PornHub удалил большую часть порно 

Порносайт PornHub, обвиненный в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними, удалил большую часть видео. Как сообщает The Verge, с порносайта пропали ролики, загруженные пользователями, которые не прошли верификацию.

По данным издания, вечером в субботу на PornHub было загружено 13,5 миллиона видео. К утру понедельника их число сократилось до 4,7 миллиона. С порносайта было удалено 8,8 миллиона видео.

Ранее компании Mastercard и Visa запретили использовать свои банковские карты для оплаты на порносайте PornHub. Проведенное ими расследование подтвердило факт публикации на сайте незаконного контента, в том числе видео с насилием над детьми и несовершеннолетними.