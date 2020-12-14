Россию обвинили в попытке обманом продать вакцину Африке 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» заняла второе место в рейтинге положительных ожиданий в Африке. Западные специалисты связали популярность разработки российских учёных на Африканском континенте с «дезинформационной кампанией Кремля», однако у симпатий африканцев есть и вполне объективные причины. NEWS.ru разобрался, почему в Африке ждут вакцину из России

Американский аналитический Совет по международным отношениям обвинил РФ в запуске кампании по дезинформации с целью продвинуть свою вакцину в Африке. Как считает эксперт центра Джон Кэмпбелл, президент Владимир Путин специально лично анонсировал регистрацию «Спутника V», чтобы эта новость привлекла больше внимания мировых СМИ, в том числе африканских. Всю информацию об эффективности российской разработки Кэмпбелл считает «вводящей в заблуждение», так как результаты третьей фазы испытаний ещё не были опубликованы в научных журналах.

Тем не менее, по данным исследовательского центра Noveta, «Спутник V» является второй по популярности вакциной в Африке, уступая только разработке компании Moderna. Последняя позитивно освещалась африканскими СМИ в 87% случаев, тогда как препарат из РФ — в 66%. При этом, к удивлению Совета по международным отношениям, «Спутник V» обогнал разработки Johnson & Johnson (62%), Pfizer (52%) и Оксфордского университета (35%).

Популярность «Спутника V» в африканских СМИ вызывает беспокойство, учитывая, что вакцина не прошла столь же строгие клинические испытания, как другие претенденты, — отмечает Джон Кэмпбелл.

Но главные опасения африканцев заключаются в том, что вакцины им достанутся в последнюю очередь, сообщает Bloomberg. Попытки стран Чёрного континента наладить контакты с российскими и китайскими производителями агентство объясняет скорее желанием обеспечить себя нужным количеством доз в условиях, когда приоритетные поставки уже зарезервировали богатые страны.

Мы не ограничиваемся каким-либо конкретным партнёром, — заявил глава Африканского центра контроля заболеваний Джон Нкенгасонг. — На континенте с населением 1,2 млрд человек мы готовы работать с любым партнёром, который придерживается нашего стратегического плана по разработке вакцин и обеспечению доступа к ним в Африке.

В рамках инициативы COVAX под эгидой ВОЗ Африка должна получить дозы вакцины, достаточные для выработки иммунитета у 20% населения, но её цель состоит в вакцинации как минимум 60%. При этом часть западных разработок будет сложно развернуть на континенте. Вакцина от Pfizer должна храниться при температуре -70 °C, что требует больших затрат при её транспортировке, особенно в жарком климате. Разработка компании Moderna не требует таких экстремальных температур (-20 °C), но она гораздо дороже аналогов. Стоимость средства оценивается в $32–37 за дозу.

Наиболее подходящим для Африки казался препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Одна доза этой прививки стоит $4–5 и может храниться в обычном холодильнике. Но результаты третьей фазы испытаний оказались разочаровывающими для потенциальных покупателей: общую эффективность вакцины оценили в 70%, тогда как у конкурентов она превышает 90%. Поэтому популярность «Спутника V» в Африке объясняется скорее доступной ценой и обнадёживающими предварительными оценками эффективности.

В заключение Совет по международным отношениям рекомендует противостоять «российской дезинформации», рассказывая африканцам о важности надёжных клинических испытаний вакцины. При этом в статье не уточняется, как Африка должна будет обеспечивать себя вакцинами, если откажется от всех разработок, которые Запад считает сомнительными.