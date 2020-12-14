Американцев возмутила фотосессия кубанских моделей 

Американские пользователи интернета обрушились на русских моделей из-за фотосессии в одежде бренда певицы Бейонсе, пишет TJournal

Краснодарские модели Алена и Анастасия опубликовали в Instagram несколько снимков в одежде бренда Бейонсе Ivy Park в коллаборации с Adidas. Через несколько дней публикацию заметили представители бренда и разместили снимки в аккаунте Ivy Park.

Когда комментаторы выяснили, что на снимках русские девушки, посыпались обвинения в расизме из-за африканских косичек, кудряшек и использования автозагара. По мнению американских пользователей интернета, такие прически могут делать только темнокожие, а образы русских моделей — это блэкфишинг (блэкфишерами называют девушек европейского происхождения, которые выдают себя в соцсетях за темнокожих). Досталось также и SMM-щикам бренда — их предложили уволить за «расистскую» публикацию.

Сами модели назвали обвинения американских пользователей «бредом и абсурдом».

«А что дальше? Запретите мне слушать хип-хопчик, носить спущенные джинсы и ходить в солярий? Да-да, то что я слишком загорелая, их тоже оскорбляет. Камоооон, ребята, в мире есть не только «чёрные» и «белые», есть ещё южные девчата с цыганскими и кавказскими корнями», — написала в Instagram одна из героинь съемки Алена Бьюни.

Так или иначе, 13 декабря фото пропало из аккаунта Ivy Park. Ни Бейонсе, ни ее бренд ситуацию не прокомментировали. Российские пользователи атаковали аккаунт бренда с требованием вернуть публикацию с русскими девушками.