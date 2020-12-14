Коллегия выборщиков в США приступила к голосованию 

В США коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующего президента страны. Оно проходит в административных центрах всех 50 штатов, а также в федеральном округе Колумбия, передает телеканал «МИР 24».
Власти всех штатов и столицы утвердили результаты выборов, прошедших 3 ноября. Согласно последним данным, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков. В половине штатов они обязаны голосовать только за кандидата, набравшего больше всего голосов. Но в нескольких штатах они могут не считаться с мнением избирателей. И в этом состоит главная интрига сегодняшнего вечера. 6 января результаты голосования должны утвердить в Сенате и Полате представителей Конгресса. А вступит в должность следующий президент США 20 января.