Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Коллегия выборщиков в США приступила к голосованию 

Мир24 58 минут назад
Коллегия выборщиков в США приступила к голосованию
Фото: Reuters
В США коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующего президента страны. Оно проходит в административных центрах всех 50 штатов, а также в федеральном округе Колумбия, передает телеканал «МИР 24».
Власти всех штатов и столицы утвердили результаты выборов, прошедших 3 ноября. Согласно последним данным, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков. В половине штатов они обязаны голосовать только за кандидата, набравшего больше всего голосов. Но в нескольких штатах они могут не считаться с мнением избирателей. И в этом состоит главная интрига сегодняшнего вечера. 6 января результаты голосования должны утвердить в Сенате и Полате представителей Конгресса. А вступит в должность следующий президент США 20 января.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Мир24: последние новости
Республиканцы в Конгрессе отказались принять резолюцию о признании Байдена президентом Республиканцы в Конгрессе отказались принять резолюцию о признании Байдена президентом Трамп наложит вето на оборонный бюджет, одобренный Конгрессом Трамп наложит вето на оборонный бюджет, одобренный Конгрессом На нефтяном танкере неподалеку от Джидды произошел взрыв На нефтяном танкере неподалеку от Джидды произошел взрыв
В мире , Джозеф Байден
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
00:34
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
00:30
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
Пожары
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
00:50
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение