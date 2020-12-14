Быстро распространяющийся вид коронавируса выявлен в Британии 

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Великобритании заявили о новом виде коронавируса, способном особенно быстро распространяться.

Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок в ходе выступления в парламенте рассказал о зафиксированных в Британии случаях заболевания одним из генетических вариантов коронавируса. Предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее других известных вариантов вируса.

По словам Хэнкока, именно с распространением данной мутации может быть связан резкий рост заболеваемости в юго-восточной Англии.

Глава Минздрава Великобритании заявил, что мутировавшим вирусом заразились уже больше тысячи человек, и число заболевших продолжает расти.

«Похожие варианты вируса были в последние месяцы обнаружены в других странах», — заявил Хэнкок, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что данных о том, что мутировавший вирус вызывает более тяжелые форму заболевания, нет.

По его словам, вероятность того, что вакцинация не будет защищать от мутировавшего вируса, очень мала.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 72,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,65 миллиона человек.