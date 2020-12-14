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Москва

Пока вы не уснули: Мигрантов на стройках заменят женщины 

Елена Прошина 23 минуты назад
Пока вы не уснули: Мигрантов на стройках заменят женщины
Фото: ТАСС
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Азербайджанцев арестовали за издевательство над телами армян

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех азербайджанских военнослужащих, подозреваемых в глумлении над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района и распространении в сети видео с издевательствами. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Россия продлила продовольственное эмбарго

Правительство России продлило действие продовольственного эмбарго и увеличило список стран, на которые оно распространяется. Об этом пишет «Интерфакс».
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Обзор иноСМИ: Турция вторгается в сферу влияния России

Вторжение Турции в Нагорный Карабах, на территорию, которую Кремль традиционно считал своей исключительной сферой влияния, стало символом преобразования члена НАТО и некогда послушного союзника США во влиятельного игрока на перекрестке между Европой, Ближним Востоком и Азией. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на турецких аналитиков, несмотря на это, Россия остается доминирующей силой в регионе.
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Российские банки отказываются от «новогодних» вкладов

Многие граждане, которые получили годовые премии и бонусы, ждут, что условия по вкладам тоже станут «праздничными». Таким образом они захотят сохранить денежные средства, а также заработать.
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Мигрантов на стройках заменят женщины

Женщины смогут частично заменить мигрантов в строительной отрасли. Об этом глава Национального объединения строителей Антон Глушков заявил РИА Новости.
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Разработчики "Спутника V" представили новые данные об ее эффективности

Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания составила 100%, говорится в сообщении РФПИ. На заключительном этапе исследований эффективность "Спутник V" составила 91,4%.
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Путин заговорил о смысле жизни

Президент России Владимир Путин заявил, что помощь незнакомым людям — это и есть один из смыслов жизни. С помощью оригинального высказывания глава государства поприветствовал участников Социального онлайн-форума партии «Единая Россия», говорится на ее сайте.
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С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-А5»

В понедельник, 14 декабря, в 08:50 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома министерства обороны России в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.
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Иностранный тренер заменит Ганчаренко в ЦСКА

Иностранный специалист является главным кандидатом на замену Виктору Ганчаренко на посту главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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В Москве нашли тело сестры скандальной осетинской блогерши

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В столичной квартире обнаружено тело Карины Джикаевой, «Комсомольская правда». Друга девушки забрали медики забрали оттуда с сильнейшим отравлением наркотиками.
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Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Комментарии 42
В мире , Антон Глушков , Виктор Ганчаренко , Владимир Путин , Министерство обороны , Единая Россия , ЦСКА , Правительство РФ , Российский фонд прямых инвестиций , НАТО , РИА Новости , Комсомольская правда , Интерфакс , Reuters , Wall Street Journal
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