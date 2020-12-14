Пока вы не уснули: Мигрантов на стройках заменят женщины 

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Азербайджанцев арестовали за издевательство над телами армян

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех азербайджанских военнослужащих, подозреваемых в глумлении над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района и распространении в сети видео с издевательствами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия продлила продовольственное эмбарго

Правительство России продлило действие продовольственного эмбарго и увеличило список стран, на которые оно распространяется. Об этом пишет «Интерфакс».

Обзор иноСМИ: Турция вторгается в сферу влияния России

Вторжение Турции в Нагорный Карабах, на территорию, которую Кремль традиционно считал своей исключительной сферой влияния, стало символом преобразования члена НАТО и некогда послушного союзника США во влиятельного игрока на перекрестке между Европой, Ближним Востоком и Азией. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на турецких аналитиков, несмотря на это, Россия остается доминирующей силой в регионе.

Российские банки отказываются от «новогодних» вкладов

Многие граждане, которые получили годовые премии и бонусы, ждут, что условия по вкладам тоже станут «праздничными». Таким образом они захотят сохранить денежные средства, а также заработать.

Мигрантов на стройках заменят женщины

Женщины смогут частично заменить мигрантов в строительной отрасли. Об этом глава Национального объединения строителей Антон Глушков заявил РИА Новости.

Разработчики "Спутника V" представили новые данные об ее эффективности

Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания составила 100%, говорится в сообщении РФПИ . На заключительном этапе исследований эффективность "Спутник V" составила 91,4%.

Путин заговорил о смысле жизни

Президент России Владимир Путин заявил, что помощь незнакомым людям — это и есть один из смыслов жизни. С помощью оригинального высказывания глава государства поприветствовал участников Социального онлайн-форума партии «Единая Россия» , говорится на ее сайте.

С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-А5»

В понедельник, 14 декабря, в 08:50 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома министерства обороны России в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.

Иностранный тренер заменит Ганчаренко в ЦСКА

Иностранный специалист является главным кандидатом на замену Виктору Ганчаренко на посту главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В Москве нашли тело сестры скандальной осетинской блогерши

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В столичной квартире обнаружено тело Карины Джикаевой, «Комсомольская правда». Друга девушки забрали медики забрали оттуда с сильнейшим отравлением наркотиками.