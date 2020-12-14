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Москва

Белорусские силовики впервые сорвали «марш пенсионеров» 

Lenta.ru 19 минут назад
Белорусские силовики впервые не дали оппозиции провести еженедельную акцию «марш пенсионеров», которая должна была пройти в Минске в десятый раз, сообщается в политическом Telegram-канале портала Tut.by.
По информации издания, участники шествия начали собираться на площади Независимости возле Красного костела в центре столицы около 15.00 по московскому времени. На акцию пришли несколько сотен человек, однако вскоре к собравшимся подъехало несколько машин силовиков, которые окружили протестующих и сорвали акцию.
Позже милиция и ОМОН начали задерживать демонстрантов. Всего в автозаках, по данным правозащитников, оказались около 70-80 человек. Участников марша везут отделения милиции для оформления протоколов. Отмечается, что после задержаний площадь Независимости почти полностью опустела.
Оппозиционная акция «марш пенсионеров» должна была пройти в Минске в 11 раз. Еженедельная демонстрация проходит по понедельникам и собирает несколько тысяч человек. На прошлой акции, 7 декабря, белорусские силовики ограничились точечными задержаниями участников и журналистов. Милиция сумела разогнать протестующих только после окончания шествия.
Массовые протесты продолжаются по всей Белоруссии более пяти месяцев. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых и честных выборов и привлечения к ответственности виновных в насилии над протестующими.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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