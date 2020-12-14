Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп готов поставить прививку от COVID-19 

News.ru и ещё 1 14 декабря 2020
Трамп готов поставить прививку от COVID-19
Фото: globallookpress.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов привиться вакциной от коронавируса, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину, — сказала она.

Однако, так как политик уже переболел COVID-19, у него есть антитела к вирусу. В связи с этим он поставит прививку только когда врачи посчитают это действие оправданным, передаёт ТАСС.
В октябре Трамп переболел коронавирусом в лёгкой форме. 14 декабря врачи в США поставили первую прививку от COVID-19. В Соединённых Штатах зафиксировано наибольшее число заражений и смертей от коронавируса в мире.
Накануне Трамп заявил, что проследит за вакцинацией сотрудников Белого дома, однако сам пока не планирует прививаться от коронавируса. Он отметил, что сотрудники Белого дома по программе вакцинации должны получить прививки «несколько позже», если в срочной вакцинации кого-либо из них не будет срочной необходимости. По словам Трампа, он «попросил внести эту корректировку».
Уже известно, что по изначальным планам сотрудники Белого дома должны получить вакцину от коронавируса одновременно с гражданами США из групп риска. Однако теперь, судя по всему, Трамп намерен лишить их этого приоритета ради большего числа прививок для рядовых американцев, писал NEWS.ru.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
News.ru: последние новости
Тимошенко раскритиковала Раду за решение по Донбассу Тимошенко раскритиковала Раду за решение по Донбассу «Давайте жить дружно»: Лукашенко назвал свою «главную задачу» «Давайте жить дружно»: Лукашенко назвал свою «главную задачу» Штат Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Джо Байдена Штат Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Джо Байдена
Комментарии 3
В мире , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение