Эксперты ЕС проверят безопасность БелАЭС 

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Специалисты Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности посетят БелАЭС и проанализируют данные о состоянии станции.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что международные эксперты ЕС отправятся на БелАЭС с гибридной миссией для оценки безопасности станции и анализа данных, ранее предоставленных Минском , передает ТАСС

По ее словам, проверка информации продолжится до 27 декабря, а отчет по итогам проверки будет опубликован в начале 2021 года.

Ранее на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планово отключали первый энергоблок и проводилось тестирование всех систем и оборудования.

Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году. Власти Вильнюса высказались против запуска станции и призвали жителей города запастись бесплатными таблетками йода.