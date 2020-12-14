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Эксперты ЕС проверят безопасность БелАЭС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эксперты ЕС проверят безопасность БелАЭС
Фото: ТАСС
Специалисты Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности посетят БелАЭС и проанализируют данные о состоянии станции.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что международные эксперты ЕС отправятся на БелАЭС с гибридной миссией для оценки безопасности станции и анализа данных, ранее предоставленных Минском, передает ТАСС.
По ее словам, проверка информации продолжится до 27 декабря, а отчет по итогам проверки будет опубликован в начале 2021 года.
Ранее на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планово отключали первый энергоблок и проводилось тестирование всех систем и оборудования.
Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году. Власти Вильнюса высказались против запуска станции и призвали жителей города запастись бесплатными таблетками йода.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции.
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В мире , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Минск
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