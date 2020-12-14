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Самые жесткие коронавирусные ограничения собрались вводить в Лондоне 

Lenta.ru 1 час назад
Самые жесткие коронавирусные ограничения готовятся ввести в Лондоне
Фото: Reuters
Правительство Великобритании готовится ввести самые жесткие ограничительные меры в Лондоне на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мэра города Садика Хана.
Решение о введении наивысшего третьего уровня ограничений незадолго до католического Рождества может быть принято уже в понедельник, 14 декабря, из-за резкого скачка числа случаев заражения коронавирусом в британской столице. Мэр Лондона также призвал правительство страны закрыть школы и продлить в них рождественские каникулы.
Новые ограничения включают в себя запрет на собрания в помещениях и частных садах и закрытие баров, пабов, кафе и ресторанов за исключением доставки и самовывоза. Кроме того, зрителей перестанут пускать на спортивные мероприятия. При этом спортзалы и парикмахерские продолжат работать, а людям оставят возможность встречаться группами не более шести человек в парках, на пляжах и на природе.
В настоящее время в Лондоне введен второй уровень готовности, при котором бары и рестораны открыты, но посетители могут находиться в них только пока едят — после приема пищи они должны сразу покинуть заведение. На 14 декабря число случаев COVID-19 в Великобритании превышает 1,85 миллиона, согласно данным университета Джонса Хопкинса.
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В мире , Лондон , Великобритания
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