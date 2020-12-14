Роухани: убийством физика-ядерщика Израиль хотел спровоцировать войну

"Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства (президента США Дональда) Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель", — подчеркнул иранский лидер.

Он также в очередной раз пообещал отомстить за смерть физика и подчеркнул, что Иран "не позволит другим определять место и время" для ответа, поскольку иранское государство придает большое значение стабильности в регионе.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

По данным агентства, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству. В дальнейшем Тегеран обвинил Израиль в убийстве ученого.