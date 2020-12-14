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Роухани назвал цель убийства физика-ядерщика Фахризаде 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Роухани: убийством физика-ядерщика Израиль хотел спровоцировать войну
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, Израиль хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars.

"Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства (президента США Дональда) Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель", — подчеркнул иранский лидер.

Он также в очередной раз пообещал отомстить за смерть физика и подчеркнул, что Иран "не позволит другим определять место и время" для ответа, поскольку иранское государство придает большое значение стабильности в регионе.
Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.
По данным агентства, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству. В дальнейшем Тегеран обвинил Израиль в убийстве ученого.
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Комментарии 1
В мире , Хасан Роухани , Министерство обороны , Израиль , Иран , США
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