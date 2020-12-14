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Москва

Российские хакеры атаковали США 

Артём Кульша 1 час назад
Российские хакеры атаковали США
Фото: ТАСС
Российские хакеры получили доступ к данным ряда правительственных учреждений США. Об этом сообщает The Washington Post.
Осведомленные собеседники рассказали изданию, что хакерская группа, известная как APT29 или Cozy Bear, являющаяся частью Службы внешней разведки России, в рамках глобальной шпионской кампании, которая, возможно, началась еще весной, получили доступ к данным министерств финансов и торговли и других американских правительственных учреждений.
Помимо них, жертвами стали правительственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Все они были взломаны через продукты для мониторинга, созданные компанией SolarWinds. Продукцией этой фирмы пользуются более 300 тысяч организаций по всему миру, в том числе все подразделения армии США, министерства обороны и юстиции, администрация президента, Государственный департамент, НАСА, Агентство национальной безопасности, ведущее в мире агентство электронной разведки и 10 крупнейших телекоммуникационных компаний США.

«Это выглядит очень, очень плохо», — заявил один из собеседников The Washington Post.

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В мире , Наука и техника , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , АНБ , Госдеп США , NASA , Washington Post
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