Российские хакеры атаковали США 

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Российские хакеры получили доступ к данным ряда правительственных учреждений США . Об этом сообщает The Washington Post.

Осведомленные собеседники рассказали изданию, что хакерская группа, известная как APT29 или Cozy Bear, являющаяся частью Службы внешней разведки России, в рамках глобальной шпионской кампании, которая, возможно, началась еще весной, получили доступ к данным министерств финансов и торговли и других американских правительственных учреждений.

Помимо них, жертвами стали правительственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.