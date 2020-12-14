В Saxo Bank допустили возвращение Трампа на пост президента США

По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах.

Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще рассматривается, в том числе в Верховном суде США.

"Он рассказывает всем, что начнет предвыборную кампанию-2024 в день инаугурации Байдена в январе, так что абсолютно допускаю", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, может ли, по его мнению, Трамп вернуть себе президентское кресло.

"Лично я не думаю, что у него есть шансы. Но в 2024 году США действительно будут нужны реформы, а Трамп постоянно ведет себя, будто он все еще живет в 1950-х или 1960-х", — добавил эксперт.