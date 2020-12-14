Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех азербайджанских военнослужащих, подозреваемых в глумлении над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района и распространении в сети видео с издевательствами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, еще двое азербайджанских военных подозреваются в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространении видеозаписей в интернете.

«Все четверо военнослужащих арестованы», — уточнили в прокуратуре.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.