В Крыму обеспечат людей водой за счет водопадов

Водопады будут использованы для обеспечения жителей Ялты водой. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказала временно исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого. 7 декабря стало известно, что с 14-го в Ялте будет ограничена подача воды — ее будут подавать утром и вечером по три часа.

«Спасибо богу, спасибо дождям. Мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения — водопады», — заявила Павленко в ходе состоявшегося сегодня совещания по вопросам водоснабжения Крыма.

По ее словам, в общей сложности три водопада пополнились на 20 тысяч кубических метров воды. Также Ялта начала брать воду из озера Могаби. Кроме того, идет работа по подключению двух скважин к централизованному водоснабжению. По словам врио главы администрации Ялты, все это сделает почасовой график подачи воды в городе условным, так как некоторые регионы в Ялте будут получать воду более-менее постоянно.