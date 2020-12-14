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Москва

«Спасибо Богу»: в Крыму нашли способ обеспечить людей водой 

Артём Кульша 35 минут назад
В Крыму обеспечат людей водой за счет водопадов
Фото: РИА Новости
Водопады будут использованы для обеспечения жителей Ялты водой. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказала временно исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого. 7 декабря стало известно, что с 14-го в Ялте будет ограничена подача воды — ее будут подавать утром и вечером по три часа.

«Спасибо богу, спасибо дождям. Мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения — водопады», — заявила Павленко в ходе состоявшегося сегодня совещания по вопросам водоснабжения Крыма.

По ее словам, в общей сложности три водопада пополнились на 20 тысяч кубических метров воды. Также Ялта начала брать воду из озера Могаби. Кроме того, идет работа по подключению двух скважин к централизованному водоснабжению. По словам врио главы администрации Ялты, все это сделает почасовой график подачи воды в городе условным, так как некоторые регионы в Ялте будут получать воду более-менее постоянно.
В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения: почти пять миллиардов — на строительство новых объектов водоснабжения, более 870 миллионов — на капитальный ремонт находящихся в аварийном состоянии сетей водоснабжения и разработку дополнительных скважин.
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Комментарии
В мире , Общество , Янина Павленко , Михаил Мишустин
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