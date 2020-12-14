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Москва

Пенсионеры в Минске собрались на «Марш мудрости» 

ТАСС 36 минут назад
Белорусские пенсионеры собрались на площади Независимости в центре Минска для проведения традиционного для понедельника "Марша мудрости" против политики белорусских властей.
Участники акции собрались рядом с Красным костелом, сотрудники милиции предупреждают собравшихся о несанкционированном характере мероприятия, сообщает белорусский портал Onliner. На площади находятся несколько десятков протестующих, они скандируют лозунги с требованиями отставки действующего руководства страны и проведения новых президентских выборов. На площади находятся сотрудники ОМОН, экипажи ГАИ перекрыли движение автомобилей по проспекту Независимости от улицы Московской. Силовики окружили протестующих вокруг новогодней елки.
В то же время пресс-служба Минского метрополитена сообщила, что в целях безопасности на вход и выход закрыт вестибюль № 2 станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Поезда на данной станции останавливаются.
Ранее в протестной акции пенсионеров принимали участие более 2 тыс. человек, которые совершали марш от площади Независимости до площади Якуба Коласа. В предыдущие два раза силовики не позволили пройти пенсионерам традиционным маршрутом, милицией были задержаны несколько участников несанкционированных мероприятий.
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В мире , Видео , ГИБДД , Минск
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