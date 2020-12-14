Ранее, как сообщал «Рамблер», ряд Telegram-каналов сообщили, что на фоне проходящих в республике акций протеста и митингов появилась информация о возможной отставке премьера Никола Пашиняна. На резонансную новость сразу отреагировала пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян. Она заявила, что сведения в Telegram-каналах являются дезинформацией.

Позже на слухи о своем уходе с должности отреагировал сам премьер-министр.

«Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку», — говорится в сообщении журналистов.

Митинги в Ереване и других крупных армянских городах не утихают из-за мирного соглашения между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым . При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.

После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного соглашения. Сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией». Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра. Митинги не утихают с 10 ноября. Люди, которых организовывают оппозиционные партии «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения», выходят на улицы с требованием освободить Никола Пашиняна от должности премьер-министра.