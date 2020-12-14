Обзор иноСМИ: Турция вторгается в сферу влияния России 

Турция вторгается в сферу влияния России

Вторжение Турции в Нагорный Карабах, на территорию, которую Кремль традиционно считал своей исключительной сферой влияния, стало символом преобразования члена НАТО и некогда послушного союзника США во влиятельного игрока на перекрестке между Европой, Ближним Востоком и Азией. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на турецких аналитиков, несмотря на это, Россия остается доминирующей силой в регионе.

По словам собеседников газеты, события в Карабахе и две тысячи миротворцев еще больше укрепляют статус России. Аналитики WSJ предположили, что президент России Владимир Путин пустил Турцию на Кавказ, чтобы Анкара продолжила портить отношения с другими членами НАТО.

«Путин знает, кто стоит за армянами»

Портал Haqqin.az рассказал , что в оппозиционных армянских Telegram-каналах появились призывы к партизанской войне в Нагорном Карабахе. По версии автора издания, за этим стоят западные спецслужбы.

«Что получается в сухом остатке? Люди, откликнувшиеся на призывы некомпетентных идиотов и подлецов к партизанской войне, станут просто пушечным мясом», — подчеркнул портал.

Haqqin.az утверждает, что ФСБ доложила президенту России Владимиру Путин об «активизации контактов армянских националистов и реваншистов с западными спецслужбами», а глава Азейрбайджана Ильхам Алиев пригрозил Еревану «полным разгромом».

Власти решили удушить украинцев

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что после Нового года тарифы ЖКХ в стране «улетят в космос» и украинцы столкнулся с «коллапсом платежеспособности». В своей колонке для «Главреда» он рассказал , что в некоторых украинских регионах суммы в платежках за газ вырастут в два раза.

Кроме того, с 8 по 24 января в стране будет действовать локдаун, который оставит без работы работников сфер услуг и торговли.

«Кто будет оплачивать новые повышенные с декабря тарифы ЖКХ, а также рекордные цены на газ и доставку электроэнергии до потребителей?» — отметил Гончаров.

Богатые страны оставят бедняков без вакцин

Богатые страны уже несколько месяцев занимаются скупкой вакцин: обновляемая база Duke Global Health Innovation Center содержит данные о двусторонних сделках на миллиарды долларов, заключенных горсткой стран. Как отмечает CNN, борьба за победу над пандемией в очередной раз разделит бедных и бедных по всему миру.

Amnesty International и Oxfam подсчитали, что богатые страны закупили достаточно доз вакцины для трехкратной иммунизации своего населения. Одно только канадское правительство заказало такое количество вакцин, что их хватило бы, чтобы вакцинировать всех граждан пять или даже шесть раз. В то же самое время 70 бедных стран смогут вакцинировать в лучшем случае одного из десяти своих жителей в течение 2021 года.

В Британии разоблачили гинеколога-мясника

Около 400 женщин пострадали от рук 55-летнего Дэниела Хэя, бывшего гинеколога из британской больницы Дерби. Как сообщает Daily Mail, частота серьезных осложнений после проведенных им операций была «выше, чем обычно».

В ходе расследования, начатого больницей, выяснилось, что Хэй делал операции даже тогда, когда они были не нужны. Он заявил, что не хотел причинять женщинам вред сознательно, но страдал от проблем с психическим здоровьем. В ближайшее время он предстанет перед судом.