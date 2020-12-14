Британец случайно отпилил себе руку

Житель английского города Фарсли (графство Западный Йоркшир) случайно отпилил себе кисть и часть предплечья сверхмощной пилой. Об этом информирует издание Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел 13 ноября. В этот день 49-летний Джейсон Меррит хотел распилить старый сарай и совершенно неожиданно отрезал себе часть левой руки. По словам мужчины, он не успел осознать, что произошло.

"На мне была толстовка, так что, наверное, она каким-то образом зацепилась, но точно я не знаю. Все случилось так быстро"", — рассказал Меррит.

Когда мужчина застрял в механизме, он начал звать на помощь. На его крики прибежали соседи, которые вызвали медиков и позвонили его жене. Врачи смогли пришить мужчине отпиленную конечность.

Спустя несколько дней его выписали из больницы. Сейчас рука мужчины потеряла чувствительность, однако, как утверждают медики, нервные окончания восстановятся в ближайшие 1,5-2 года.

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