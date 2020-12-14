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Немецкий посол вступил в конфликт с грузинской оппозицией 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Немецкий посол вступил в конфликт с грузинской оппозицией
Фото: Reuters
Посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш, регулярно подвергающийся нападкам грузинской оппозиции, заявил, что аргументы этих политиков вызывают у него «удивление», настолько они наполнены «фантазией», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Очень сложно разозлить настоящего дипломата. И эти обвинения исходят от партий, которые просили нас, западных дипломатов, о вовлечении в грузинскую политику и о помощи им. Настоящее объяснение претензий к дипломатам состоит в том, что в оппозиции — внутреннее противостояние. Части оппозиции не нравится, что некоторые из них хотят войти в парламент. И в этой борьбе данная часть оппозиции параллельно выдвигает претензии дипломатам», — сказал он телекомпании «Имеди».

Дипломат предложил учредить приз за «самые экзотичные и полные фантазии» обвинения в адрес послов от грузинской оппозиции.
Хуберт Кнырш, комментируя претензии оппозиции по поводу «фальсификаций» на осенних выборах в парламент Грузии, заявил, что «не увидел доказательств манипуляций».
Он сказал, что парламент Грузии будет легитимным вне зависимости от того, войдут ли туда оппозиционеры, так как эту легитимацию парламент получил от народа.
Ранее лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш «финансируется (председателем правящей „Грузинской мечты“ Бидзиной) Иванишвили».
Радикальная грузинская оппозиция, которая не хочет работать в парламенте, а также ее сторонники продолжают оскорблять и других западных дипломатов.
Руководитель оппозиционного канала «Мтавари архи» («Главный канал») Николоз Гварамия, ранее обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино, выступил с оскорбительными упреками в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан.
Он заявил, что та «не знает историю и сегодняшний день Грузии», а также сообщил, что Келли Дегнан настроена против экс-президента Михаила Саакашвили и звонит в Вашингтон и в Киев, высказывая мнение против этого политика.
Правящая «Грузинская мечта» отмечает, что такими нападками оппозиция демонстрирует свои антизападные настроения.
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Комментарии 1
В мире , Шалва Нателашвили , Михаил Саакашвили , Лейбористская партия , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Грузия , Тбилиси
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