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Москва

На российско-китайской границе возникла напряженность 

Артём Кульша 48 минут назад
На границе с Китаем возникла очередь из автомобилей
Фото: ТАСС
Очередь из почти 350 автотранспортных средств скопилась перед пунктами пропуска на российско-китайской границе. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
11 декабря, как сообщал «Рамблер», Китай в одностороннем порядке приостановил пропуск транспортных средств через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин и Суйфэньхэ.
Сегодня пресс-служба Дальневосточного таможенного управления обнародовала сводку протяженности очередей 14 декабря. Согласно ей, число автотранспортных средств перед двусторонним автомобильным пунктом пропуска Полтавка — Дуннин составляет 124 (все — грузовые).
В примечании сказано, что очередь вызвана тем, что движение автотранспортных средств не осуществлялось в связи с проводимыми в КНР карантинными мероприятиями.
По той же причине на многостороннем автомобильном пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ скопилась очередь из 141 грузового автомобиля. На МАПП Краскино — Хуньчунь скопилось 57 грузовых машин, на МАПП Забайкальск — Маньчжурия — 27, итого — 349.
10 декабря пограничный пункт пропуска Полтавка в одноименном селе в Октябрьском районе Приморского края приостановил работу в связи с ремонтом линий электропередачи в китайском городе Дуннине.
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В мире , Федеральная таможенная служба
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