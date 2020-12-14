"В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего, — сказал Пушилин на встрече с представителями общественности, сообщает Донецкое агентство новостей. — Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед. Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию". Для этого, по его словам, "нужна доктрина ["Русский Донбасс"], которая отразила бы основные аспекты культурно-исторического развития региона, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности республики, она должна стать программным документом, основой образовательных процессов, решений в системе госпланирования". Пушилин считает, что документ "Русский Донбасс" должен стать "платформой идеологического устройства республики".
В ДНР начали разработку доктрины «Русский Донбасс»
Фото: РИА Новости
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о начале разработки доктрины под названием "Русский Донбасс", которая должна стать "платформой идеологического устройства республики", отражающей исторические связи Донбасса с Россией.
На встрече главы ДНР с общественностью в воскресенье состоялось первое обсуждение принципов и концепции документа. Отмечалось, что он станет "рычагом для интеграции региона в российское культурное и экономическое пространство". Также принято решение начать широкое обсуждение положений доктрины в городах и районах ДНР.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тысяч человек с обеих сторон, свыше 30 тысяч получили ранения. До полутора миллиона человек стали внутренними переселенцами.
В мае 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой — 75%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР — 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет народных республик.
В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который объединил в единое целое и уточнил все прежние договоренности, достигнутые сторонами на минской площадке с сентября 2014 года.
Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона отказывается от выполнения большинства пунктов этого документа.
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