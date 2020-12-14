У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер

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Мощный взрыв прогремел в порту города Джидда в СА на судне, сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности в море.

Reported explosion in the anchorage of Jeddah, Saudi Arabia. We identified the vessel based on the stated coordinates. This is a bunkering tanker which fuels other vessels. No real impact on crude oil exports. #OOTT pic.twitter.com/1e4EoV5Hi1— TankerTrackers.com, Inc. ⚓️🛢 (@TankerTrackers) December 14, 2020 В TankerTrackers идентифицировали судно по заявленным координатам и пришли к выводу, что взрыв произошёл на танкере, который заправляет другие суда. Никакого реального влияния на экспорт сырой нефти происшествие, как утверждается, не оказало.

Информации о пострадавших не приводится. Начато расследование инцидента.

Как писал NEWS.ru, 25 ноября принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. Отмечается, что нефтяной танкер подорвался на мине неподалёку от границы с государством Йемен. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из представителей экипажа не пострадал. 24 октября, в Азовском море подорвался танкер «Генерал Ази Асланов». Он следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта».