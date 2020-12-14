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Москва

Взрыв произошёл на борту танкера у побережья Саудовской Аравии 

News.ru и ещё 2 1 час назад
У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
Фото: Tu Yifan/XinHua
Мощный взрыв прогремел в порту города Джидда в СА на судне, сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности в море.
В TankerTrackers идентифицировали судно по заявленным координатам и пришли к выводу, что взрыв произошёл на танкере, который заправляет другие суда. Никакого реального влияния на экспорт сырой нефти происшествие, как утверждается, не оказало.
Информации о пострадавших не приводится. Начато расследование инцидента.
Как писал NEWS.ru, 25 ноября принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. Отмечается, что нефтяной танкер подорвался на мине неподалёку от границы с государством Йемен. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из представителей экипажа не пострадал. 24 октября, в Азовском море подорвался танкер «Генерал Ази Асланов». Он следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта».
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Комментарии
В мире , Происшествия , Джидда , Саудовская Аравия
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