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Москва

Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12 

Вадим Дроздов 38 минут назад
11 декабря в Нагорном Карабахе произошло нарушение перемирия.
"Одиннадцатого декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон", — сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
На данный момент обстановка в регионе нормализовалась. В Нагорном Карабахе вновь соблюдается режим прекращения огня.
В мире , Видео , Рустам Мурадов
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