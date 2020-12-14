Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Видео обращение Тихановской перед Рождеством 

Вадим Дроздов 1 час назад
Светлана Тихановская обратилась к белорусам перед новогодними и рождественскими праздниками.
«За месяцы протеста беларусы доказали, что ни символы, ни языки, ни различия в вере не могут нас разделить, если мы действительно вместе. Мы поняли, что мы — большая семья, мы увидели в соседях и согражданах братьев и сестёр. Сейчас мы не просто ждём праздник Рождества, но и готовимся к нему. Так же как и к рождению новой Беларуси мы готовимся каждый день. И я верю, что скоро мы встретим этот праздник вместе», — заявила Светлана Тихановская.
В мире , Видео , Светлана Тихановская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Беспорядки в США попали на видео
04:19
Беспорядки в США попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео землетрясений в Чечне
01:10
Опубликовано видео землетрясений в Чечне
Происшествия
Дебош на крыле самолета попал на видео
00:56
Дебош на крыле самолета попал на видео
Происшествия
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
00:43
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
Происшествия
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
04:18
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
В мире
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение