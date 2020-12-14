Видео обращение Тихановской перед Рождеством 

Светлана Тихановская обратилась к белорусам перед новогодними и рождественскими праздниками.

«За месяцы протеста беларусы доказали, что ни символы, ни языки, ни различия в вере не могут нас разделить, если мы действительно вместе. Мы поняли, что мы — большая семья, мы увидели в соседях и согражданах братьев и сестёр. Сейчас мы не просто ждём праздник Рождества, но и готовимся к нему. Так же как и к рождению новой Беларуси мы готовимся каждый день. И я верю, что скоро мы встретим этот праздник вместе», — заявила Светлана Тихановская.