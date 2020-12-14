Премьер Эсватини умер после заражения коронавирусом 

Премьер-министр небольшого южноафриканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Амброз Мандвуло Дламини, умер во время лечения в ЮАР от коронавируса, сообщает правительство страны.
О заболевании премьера COVID-19 стало известно в середине ноября, тогда он ушел на самоизоляцию. В начале декабря его перевезли в ЮАР для лечения от коронавируса. Сообщалось, что его состояние стабильно, передает РИА «Новости».
«Их величества повелели мне сообщить нации о скорбной и преждевременной кончине его превосходительства, премьер-министра Амброза Мандвуло Дламини. Его превосходительство скончался днем, находясь на лечении в больнице в Южно-Африканской Республике», — говорится в заявлении от имени заместителя премьера Тембы Масуку.
Премьер-министру Эсватини было 52 года.
В Эсватини, по данным минздрава, всего выявлены 6768 случаев COVID-19, скончались 127 пациентов, 6379 заболевших выздоровели.
Королевство Эсватини, до 2018 года — Королевство Свазиленд — государство в Южной Африке площадью 17 тыс. 364 кв км. По данным на 2020 год население оценивается в 1,1 млн человек.