Премьер Эсватини умер после заражения коронавирусом 

«Их величества повелели мне сообщить нации о скорбной и преждевременной кончине его превосходительства, премьер-министра Амброза Мандвуло Дламини. Его превосходительство скончался днем, находясь на лечении в больнице в Южно-Африканской Республике», — говорится в заявлении от имени заместителя премьера Тембы Масуку.