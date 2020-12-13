Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

В США назвали сроки окончания противостояния кандидатов в президенты 

ИА Regnum 1 час назад
В США назвали сроки окончания противостояния Трампа и Байдена
Фото: Reuters
В Соединённых Штатах голосование членов коллегии выборщиков, которое пройдёт 14 декабря, станет рубежом, после которого сторонники пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа прекратят попытки оспорить исход выборов. Об этом заявил бывший вице-президент в администрации демократа Билла Клинтона Альберт Гор.

«Я надеюсь, что собрания выборщиков станут тем рубежом, после достижения которого те, кто еще испытывал призрачные надежды, расстанется с ними», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По его словам, Трамп даже с помощью Twitter уже не в силах переломить итоги голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
ИА Regnum: последние новости
Трамп о проекте оборонного бюджета США: «Я наложу на него вето» Трамп о проекте оборонного бюджета США: «Я наложу на него вето» Статус Степанакерта может быть решен Москвой и Баку без участия Еревана Статус Степанакерта может быть решен Москвой и Баку без участия Еревана На Украине выразили протест из-за расширения Россией санкционного списка На Украине выразили протест из-за расширения Россией санкционного списка
В мире , Билл Клинтон , Дональд Трамп , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение