В США назвали сроки окончания противостояния Трампа и Байдена

«Я надеюсь, что собрания выборщиков станут тем рубежом, после достижения которого те, кто еще испытывал призрачные надежды, расстанется с ними», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По его словам, Трамп даже с помощью Twitter уже не в силах переломить итоги голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах.