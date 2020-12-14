Трамп объяснил решение Верховного суда по выборам

В своём Twitter Трамп отметил, что решение Верховного суда о том, что он не может рассматривать иск Техаса из-за якобы недостаточной юридической обоснованности, является абсурдным и противоречит Конституции США.

Они просто «наложили в штаны» и не захотели выносить решение по существу. Это очень плохо для нашей страны, — написал Трамп.

Как сообщал NEWS.ru, после решения Верховного суда США об отклонении иска генпрокурора штата Техас о непризнании итогов выборов президента в четырёх штатах, представляющих сразу 60 выборщиков, глава техасских республиканцев Аллен Уэст предложил создать «Союз штатов», которые верны американской Конституции.

Это предложение уже наделало много шума как в США, так и в других странах. Политологи расценили его едва ли не как призыв Техаса к признанию его автономии или попытку отделиться от федерального центра, объединив в единый центр другие «непокорные» демократам штаты.