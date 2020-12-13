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Москва

Reuters: хакеры взломали Минфин США 

Газета.Ru 50 минут назад
Reuters: хакеры похитили данные Минфина США
Фото: Reuters
Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
По заявлениям источников, за атакой стоит хакерская группировка, поддерживаемая иностранным правительством. При этом сведений о том, власти какой страны считаются причастными к произошедшему, не приводится.
Американское правительство уже получило сообщения об инциденте.

«Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Из-за произошедшего было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме, рассказал один из источников.
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В мире , Казначейство США , Reuters
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