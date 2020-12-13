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Москва

В ходе акции протеста в Минске задержаны более 300 человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Минске задержали более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста
Фото: Reuters
Более трехсот человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-службы ГУВД белорусской столицы.

«Сегодня, 13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан. Общее количество не превысило восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более трехсот граждан», — приводит РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о таких административных правонарушениях, как нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что «некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет не трудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.
Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. 6 декабря в Минске были задержаны более 300 участников несанкционированных акций.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск
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