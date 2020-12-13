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Российские миротворцы нормализовали обстановку в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Российские миротворцы нормализовали обстановку в Карабахе
Фото: ТАСС
Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась, сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента», — сказал Мурадов. подчеркнув, что в настоящее время «обстановка в этом районе нормализовалась», передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.
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В мире , Сергей Шойгу , Хулуси Акар , Рустам Мурадов , Министерство обороны , ЕС , РИА Новости
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