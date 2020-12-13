Российские миротворцы нормализовали обстановку в Карабахе 

«11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента», — сказал Мурадов. подчеркнув, что в настоящее время «обстановка в этом районе нормализовалась», передает РИА «Новости».