Пашинян заявил об участии Турции в нападении на села в Карабахе 

У армянских властей есть сведения о возможном участии турецких подразделений в нападении на села Хцаберд и Хин Тахер в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян . Об этом сообщает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, нападение произошло в условиях, когда российские миротворцы еще не успели установить свои наблюдательные пункты в этих селах. В результате произошедшего были ранены шесть военных Армии обороны Карабаха, отметил премьер.

При этом он добавил, что ситуация была стабилизирована после прибытия на место российских миротворческих сил.

Ранее Армения сообщила, что Азербайджан перешел в наступление на юге Карабаха. Российское Минобороны подтвердило нарушение режима прекращения огня.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.