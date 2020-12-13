В Варшаве протестуют противники закона об абортах 

Противники закона об ужесточении законодательства об абортах проводят антиправительственную акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.

Акцию организовало движение Strajk kobiet (Забастовка женщин), которое регулярно устраивает акции протеста по поводу законодательного регулирования вопросов прерывания беременности.

В воскресенье они посвятили свою акцию 39-й годовщине введения в Польше военного положения (1981–1983).

"В этот день мы идем за свободой. Власть еще не усвоила, что любая форма угнетения порождает сопротивление", — говорится в заявлении организаторов.

Как передает корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы.

Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, они вышли на проезжую часть, заблокировав движение по Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла II. Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.

На этот раз протестующие выступают не только против запрета абортов, выкрикивая лозунги:

"Мой аборт — не твое решение", "Мое тело — мое дело". Также они высказывают возмущение жесткими, по их мнению, действиями полиции во время подобных акций. Также звучат политические лозунги, призывающие к отставке представителей правящей в стране партии "Право и справедливость".

Собравшиеся колонной двинулись по проезжей части аллей Иоанна Павла II в сторону района Золибож. Там, в частности, находится дом "Права и справедливости" Ярослава Качиньского . В районе улицы Свентокшистской им преградил путь кордон полиции. Полицейские требуют, чтобы протестующие разошлись, предупреждая их об уголовной ответственности. Протестующие настаивают на законности своего собрания и требуют их пропустить.

Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.

В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.