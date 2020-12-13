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В Варшаве протестуют противники закона об абортах 

РИА Новости 1 час назад
В Варшаве протестуют противники закона об абортах
Фото: РИА Новости
Противники закона об ужесточении законодательства об абортах проводят антиправительственную акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовало движение Strajk kobiet (Забастовка женщин), которое регулярно устраивает акции протеста по поводу законодательного регулирования вопросов прерывания беременности.
В воскресенье они посвятили свою акцию 39-й годовщине введения в Польше военного положения (1981–1983).

"В этот день мы идем за свободой. Власть еще не усвоила, что любая форма угнетения порождает сопротивление", — говорится в заявлении организаторов.

Как передает корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы.
Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, они вышли на проезжую часть, заблокировав движение по Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла II. Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.
На этот раз протестующие выступают не только против запрета абортов, выкрикивая лозунги:

"Мой аборт — не твое решение", "Мое тело — мое дело". Также они высказывают возмущение жесткими, по их мнению, действиями полиции во время подобных акций. Также звучат политические лозунги, призывающие к отставке представителей правящей в стране партии "Право и справедливость".

Собравшиеся колонной двинулись по проезжей части аллей Иоанна Павла II в сторону района Золибож. Там, в частности, находится дом "Права и справедливости" Ярослава Качиньского. В районе улицы Свентокшистской им преградил путь кордон полиции. Полицейские требуют, чтобы протестующие разошлись, предупреждая их об уголовной ответственности. Протестующие настаивают на законности своего собрания и требуют их пропустить.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.
В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.
После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
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В мире , Ярослав Качиньский , Партия "Право и справедливость" , РИА Новости , Варшава , Польша
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