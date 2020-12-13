"У нас есть для этого (для оценки безопасности вакцины) Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), мы хотим, чтобы эта работа проводилась тщательно, без политического давления. EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря, сегодня 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немножко раньше, но самое позднее — 29 декабря. После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию", — заявила Меркель по итогам конференции с главами регионов ФРГ в воскресенье.