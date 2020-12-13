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Меркель рассказала, когда в Германии и ЕС начнется вакцинация от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется "через несколько дней" после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"У нас есть для этого (для оценки безопасности вакцины) Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), мы хотим, чтобы эта работа проводилась тщательно, без политического давления. EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря, сегодня 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немножко раньше, но самое позднее — 29 декабря. После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию", — заявила Меркель по итогам конференции с главами регионов ФРГ в воскресенье.

По ее словам, "спустя несколько дней после допуска (препарата) начнется вакцинация".
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В мире , Видео , Ангела Меркель , ЕС
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